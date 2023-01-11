Вашингтон, 11 января, 2023, 12:34 — ИА Регнум. Сенатор от Республиканской партии США Джей Ди Вэнс сообщил о намерении потребовать от Белого дома отчета по объему предоставленной Украине военной помощи, передает издание Politico.

Alex Proimos Белый дом

По информации источника, в обращении указано, что заявленные 114 миллиардов долларов, предоставленные Конгрессом США Киеву и странам, затронутым последствиями конфликта на Украине, не включают в себя дополнительные переводы, о которых ранее просила администрация Байдена.

«Отчет должен содержать полный учет общих бюджетных полномочий в этой области, — говорится в указанном документе.

Ранее Пентагон принял решение начать обучение Вооруженных сил Украины по использованию ЗРК Patriot.