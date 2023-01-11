Песков опроверг сообщения о якобы «запрете» выезда мужчин из РФ с 9 января
Песков назвал уткой и диверсией сообщения о якобы «запрете» с 9 января выезда мужчин из России
Москва, 11 января, 2023, 12:32 — ИА Регнум. Сообщения о том, что в России с 9 января якобы введён «запрет» на выезд с её территории пригодных к военной службе мужчин, являются информационной уткой и диверсией. Об этом 11 января рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Да, это обычная информационная утка, информационная диверсия, скажем так», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.
При этом ранее прокиевские СМИ написали, что ФСБ РФ якобы направила в пограничные управления приказ с «запретом» на выезд с 9 января с российской территории пригодных к военной службе мужчин.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что во второй половине дня 11 января президент России Владимир Путин проведёт международный телефонный разговор.