Москва, 11 января, 2023, 12:32 — ИА Регнум. Российская Федерация пока не столкнулась с последствиями введения Евросоюзом потолка цен на российские энергоресурсы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами 11 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«А что касается потерь, собственно, пока с потолком-то особо никто и не сталкивался, и потом, вы знаете, у нас действует указ президента, поэтому со скепсисом мы относимся к таким оценкам», — сказал пресс-секретарь.

Напомним, что Хельсинский центр исследований в области энергетики оценил потери Российской Федерации из-за введения Евросоюзом потолка цен на российскую нефть в 160 миллиардов евро.

Ранее сообщалось, что Песков не смог подтвердить достоверность информации о поставках Киеву кассетных бомб американского производства.