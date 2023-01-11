Москва, 11 января, 2023, 12:31 — ИА Регнум. В Кремле не смогли прокомментировать вопрос о наличии российского гражданства у депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом журналистам 11 января сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Виктор Медведчук

Отвечая на соответствующий вопрос, Дмитрий Песков заявил, что ничего не может сказать на эту тему.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава киевского режима Владимир Зеленский принял решение о лишении украинского гражданства оппозиционных политиков Виктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьмина и Андрея Деркача.

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