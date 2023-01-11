Москва, 11 января, 2023, 12:32 — ИА Регнум. Размещение международного миротворческого контингента в Нагорном Карабахе допустимо только, если на это согласятся обе стороны конфликта. Об этом 11 января заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

Он прокомментировал недавнее высказывание премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который призвал РФ решить проблему с Лачинским коридором, заблокированным жителями Азербайджана, или обратиться за помощью в Совбез ООН, чтобы направить в регион миротворцев организации.

«Понятно, что любые миссии могут направляться только с согласия обеих сторон конфликта», — сказал официальный представитель Кремля.

Песков также отметил, что проблему Нагорного Карабаха обсуждают постоянно и на различных уровнях.

Напомним, в Баку требуют, чтобы в Нагорном Карабахе прекратили «незаконную» добычу природных ресурсов на золоторудном месторождении Гызылбулаг и медно-молибденовом месторождении Дамирли. 12 декабря толпа экоактивистов из Азербайджана попыталась пройти к рудникам, но их не пропустили российские миротворцы. Активисты заблокировали Лачинский коридор — единственную дорогу в Нагорный Карабах.