Москва, 11 января, 2023, 12:25 — ИА Регнум. На сегодняшний день никаких перспектив мирных переговоров Москвы и Киева нет. Об этом 11 января журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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Официальный представитель Кремля напомнил, что Россия всегда была готова решать проблемы путём переговоров и российский лидер неоднократно говорил о том, что Москва сохраняет эту готовность.

Однако, по его словам, в условиях действия закона о запрете главе киевского режима Владимиру Зеленскому вести переговоры с Россией переговоры невозможны.

«Говорить о том, что есть какие-то перспективы, не приходится», ― подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввёл в действие решения СНБО, в частности о невозможности переговоров с действующим президентом России Владимиром Путиным. Ранее российский лидер неоднократно заявлял, что Москва готова к переговорам, однако не будет обсуждать выбор жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые в ходе референдума высказались за воссоединение с Россией.