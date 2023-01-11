Москва, 11 января, 2023, 12:23 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков в беседе с журналистами 11 января заявил, что на данный момент рано говорить о каких-либо потерях Россией доходов от экспорта энергоресурсов.

ИА REGNUM Россия

«Ну, вы знаете, конечно, наверное, лучше спрашивать наших специалистов об этом, в первую очередь курирующего вице-премьера Александра Новака, но пока, безусловно, рано», — сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь в беседе с журналистами также сообщил, что во второй половине дня 11 января у Владимира Путина запланирован международный телефонный разговор.