Москва, 11 января, 2023, 12:21 — ИА Регнум. В Кремле не смогли подтвердить достоверность информации о том, что Турция начала отправлять киевскому режиму кассетные бомбы американского производства. Об этом журналистам сообщил 11 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

David Monniaux Кассетная авиабомба

Комментируя новость о поставках кассетных боеприпасов на Украину, пресс-секретарь заявил, что трудно говорить о достоверности таких сообщений. Дмитрий Песков, однако, добавил, что в Кремле внимательно следят за подобными сообщениями.

Ранее издание Foreign Policy со ссылкой на источники в США и ЕС сообщило, что Турция уже больше месяца передает Киеву для артиллерии ВСУ кассетные боеприпасы американского образца.

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