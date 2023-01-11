Москва, 11 января, 2023, 12:18 — ИА Регнум. Во второй половине дня 11 января президент России Владимир Путин проведёт международный телефонный разговор. Об этом 11 января рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Во второй половине дня у него международный телефонный разговор запланирован, будем давать сообщение, как мы обычно это делаем», — сказал он.

Также представитель Кремля уточнил, что после этого у главы российского государства будет обычный рабочий день до вечера, в течение которого не предусмотрено каких-либо публичных мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Анкаре проходит встреча уполномоченных по правам человека Турции, России и Украины.