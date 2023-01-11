Москва, 11 января, 2023, 12:15 — ИА Регнум. В Минздраве России успокоили граждан по поводу ситуации с производством и поставками лекарств. Проблемы в этом в настоящее время нет. Что касается задержек по поставкам в отдельные регионы, то они связаны с повышенным спросом. Так 10 января прокомментировал журналистам ситуацию в этой сфере заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лекарства

«Ситуация с производством и поставками лекарств в лечебную и аптечную сеть в настоящее время стабильная — объемы поставок и ввода в гражданский оборот в целом соответствуют, а по отдельным позициям превосходят среднегодовые», — заявил чиновник.

Замглавы Минздрава также отметил, что ведомство держит ситуацию с лекарственным обеспечением аптечной сети субъектов РФ под постоянным контролем. Также Глаголев заметил, что объемы ввода лекарств в гражданский оборот в настоящее время соответствуют среднегодовым значениям, а по некоторым позициям даже превосходят их.

Ранее пресс-служба Росздравнадзора сообщила о возможных задержках поставок лекарств в аптеки из-за высокого спроса и проблем логистического характера.