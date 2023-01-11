Москва, 11 января, 2023, 12:14 — ИА Регнум. Слухи об отставке директора Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина, распространяемые в соцсетях, являются вымыслом. Об этом 11 января сообщили ТАСС в Бюро по связям с общественностью и СМИ СВР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Нарышкин

«Досужие вымыслы не комментируем», — ответили журналистам в пресс-бюро.

Напомним, в ноябре 2022 года Нарышкин заявил, что руководство Польши планирует организовать референдум на Западной Украине, чтобы обосновать притязания Варшавы на украинские земли.