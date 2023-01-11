Соледар, ДНР, 11 января, 2023, 12:15 — ИА Регнум. В Соледаре (ДНР), в котором в рамках окончательного освобождения города от ВСУ идут городские бои, никто со стороны Украины не считает погибших — так их много, заявил 11 января солдат из 46-й аэромобильной бригады ВСУ в интервью CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Соледар

По его словам, положение в Соледаре сложилось для ВСУ критическое, уже «никто не считает погибших» — неизвестно, сколько погибло, сколько ранено.

«Потому что никто не знает наверняка. Ни один человек. Ни в штабе. Нигде», — заявил украинский боевик.

Он сказал, что постоянно идёт захват позиций российскими солдатами, добавив: «То, что сегодня было нашим домом, на следующий день становится домом «Вагнера».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Евгений Пригожин объявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» заняли Соледар и ведут городские бои, окончательно освобождая город от ВСУ.

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