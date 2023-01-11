Шри-Джаяварденепура-Котте, 11 января, 2023, 13:24 — ИА Регнум. Введение Канадой санкций против бывших президентов Шри-Ланки Махинды и Готабайи Раджапаксы — недружественный и бесполезный шаг, считают в ланкийском руководстве, сообщает NewsWire.

Канада

Отмечается, что в ответ на санкции, которые накануне, 10 января, анонсировала канадский министр иностранных дел Мелани Джоли, обвинив бывших президентов Шри-Ланки в нарушениях прав человека во время вооружённого конфликта 1983–2009 гг., Оттаве был заявлен протест.

В МИД Шри-Ланки был 11 января вызван верховный комиссар Канады Эрик Уолш, и ланкийский министр иностранных дел Али Сабри выразил ему протест в связи с санкциями, назвав их неподобающим актом.

Глава МИД Шри-Ланки указал канадскому дипломату на то, что страна сейчас занята серьёзными реформами, стремится установить мир и стабильность. Выпад Канады на этом фоне бесполезен и только поляризует общины Шри-Ланки.