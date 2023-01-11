Москва, 11 января, 2023, 12:01 — ИА Регнум. Жителей столичного региона ожидает потепление к воскресенью, 15 января, сообщает главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Владимир Югасов ИА REGNUM Москва

По данным специалиста, потепление до нуля градусов может ожидать жителей Москвы. Обещают, что местами пройдет небольшой снег. В ночь на 14 января, на Старый Новый год, в Москве ожидается снег и легкий мороз. Дневная температура воздуха по прогнозам составит минус 1–3 градуса.

Так, среднесуточная температура окажется выше климатической нормы, достигнув 2–3 градуса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра страны Роман Вильфанд заявил, что снегопад, ветер и метели ожидаются на второй неделе января в Москве.