Мелитополь, 11 января, 2023, 11:59 — ИА Регнум. Из библиотек Мелитополя было изъято свыше пяти тысяч книг экстремистского содержания, включая книги для маленьких детей, в которых было написано, как убивать русских. Об этом 11 января рассказал начальник УВД Мелитополя и Мелитопольского района Андрей Жидков в эфире Первого канала.

Иван Шилов ИА REGNUM Мелитополь

«В любой библиотеке были целые отделы, уже изъяли около пяти тысяч книг различного содержания, причём для детей, для школьников, для взрослых. Писатели не стеснялись в выражениях», — заявил он.

Также Жидков уточнил, что в числе изъятых экстремистских книг были изданные для детей шестилетнего возраста, в которых на рисунках было показано, «как убивать русских, как пустить газ».

При этом глава УВД Мелитополя и Мелитопольского района подчеркнул, что часть таких книг имеет тиражи в 10 тысяч экземпляров и они были напечатаны в официальных издательствах с указанием на обложке адресов и сайтов последних.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что плакаты, на которых один из главных героев повести Эдуарда Успенского «Крокодил Гена и его друзья» Чебурашка назван «оккупантом», появились в киевских школах из-за успешного проката в России фильма про него.