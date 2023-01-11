Из библиотек Мелитополя изъято свыше пяти тысяч экстремистских книг
Из библиотек Мелитополя изъято свыше пяти тысяч книг экстремистского содержания
Мелитополь, 11 января, 2023, 11:59 — ИА Регнум. Из библиотек Мелитополя было изъято свыше пяти тысяч книг экстремистского содержания, включая книги для маленьких детей, в которых было написано, как убивать русских. Об этом 11 января рассказал начальник УВД Мелитополя и Мелитопольского района Андрей Жидков в эфире Первого канала.
«В любой библиотеке были целые отделы, уже изъяли около пяти тысяч книг различного содержания, причём для детей, для школьников, для взрослых. Писатели не стеснялись в выражениях», — заявил он.
Также Жидков уточнил, что в числе изъятых экстремистских книг были изданные для детей шестилетнего возраста, в которых на рисунках было показано, «как убивать русских, как пустить газ».
При этом глава УВД Мелитополя и Мелитопольского района подчеркнул, что часть таких книг имеет тиражи в 10 тысяч экземпляров и они были напечатаны в официальных издательствах с указанием на обложке адресов и сайтов последних.
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