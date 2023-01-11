Минск, 11 января, 2023, 11:52 — ИА Регнум. Одно из подразделений 11-й отдельной гвардейской мехбригады ВС Белоруссии направляется в район проведения мероприятий по слаживанию белорусской и российской частей РГВ. Об этом 11 января сообщается в Telegram-канале военного ведомства республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

«В рамках слаживания белорусской и российской частей РГВ одно из подразделений 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады совершает марш в назначенный район», — отмечается в распространенном сообщении Минобороны Белоруссии.

Мероприятия проводятся под руководством командующего Западным оперативным командованием ВС Белоруссии.

Ранее 11-я отдельная гвардейская мехбригада неоднократно участвовала в совместных с В РФ учениях.

Напомним, что Россия и Белоруссия проведут совместные летно-тактические учения.