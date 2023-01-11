Магадан, 11 января, 2023, 11:49 — ИА Регнум. В Магадан доставлены резервным бортом пассажиры самолёта Ан-26, совершавшего чартерный рейс Иркутск — Якутск — Магадан и аварийно приземлившегося в Магане из-за открывшегося во время полёта люка. Об этом 11 января рассказал представитель авиакомпании «ИрАэро».

Сергин В. А Аэропорт Магадана

«Пассажиров из Магана вчера вывезли по земле в Якутск, оттуда резервным бортом в Магадан. Неисправное воздушное судно еще остается в Магане», — приводит его слова РИА Новости.

Также указывается, что якутское территориальное подразделение Росавиации создало комиссию и ведёт проверку этого инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января стало известно, что в ходе полёта у пассажирского самолёта Ан-26 авиакомпании «ИрАэро», следовавшего по маршруту Иркутск — Якутск — Магадан, разгерметизировался люк в грузовом отсеке.