Донецк, 11 января, 2023, 11:40 — ИА Регнум. Несколько районов Донецка, а также Горловка и Старомихайловка подверглись обстрелам со стороны боевиков преступного киевского режима. Об этом 11 января сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Реактивная артиллерия ВСУ

Уточняется, что обстрел Кировского района Донецка со стороны украинских нацистов был зафиксирован в 10:05 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено два снаряда калибра 122 мм.

Также указывается, что в 10:30 и 10:45 ВСУ выпустили восемь и шесть снарядов калибра 155 мм по Горловке соответственно, в 10:50 — пять снарядов калибра 155 мм по Киевскому району Донецка и в 11:00 — по три снаряда калибра 155 мм по Куйбышевскому району Донецка и Старомихайловке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что число пострадавших в результате обстрела ДНР со стороны украинских боевиков достигло 12 человек.