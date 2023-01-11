Минобороны РФ показало кадры высокоточного удара по объекту ВСУ
Минобороны РФ показало кадры применения боеприпасов нового поколения в зоне СВО
Москва, 11 января, 2023, 11:39 — ИА Регнум. Кадры боевого применения высокоточных боеприпасов нового поколения показало 11 января Минобороны Российской Федерации.
Иван Шилов ИА REGNUM
Тяжелая огнемётная система «Солнцепёк»
На выложенной в сеть видеозаписи показывают контроль удара высокоточным боеприпасом по укрепленному опорному пункту, а также удар по одиночному объекту ВСУ на большом удалении.
В ведомстве сообщили, что объект ВСУ был уничтожен с первого выстрела.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны России опубликовало видеозапись разминирования и очистки территории в ДНР военными инженерами Восточного военного округа (ВВО) для прокладки водовода.