Москва, 11 января, 2023, 11:39 — ИА Регнум. Кадры боевого применения высокоточных боеприпасов нового поколения показало 11 января Минобороны Российской Федерации.

Иван Шилов ИА REGNUM Тяжелая огнемётная система «Солнцепёк»

На выложенной в сеть видеозаписи показывают контроль удара высокоточным боеприпасом по укрепленному опорному пункту, а также удар по одиночному объекту ВСУ на большом удалении.

В ведомстве сообщили, что объект ВСУ был уничтожен с первого выстрела.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны России опубликовало видеозапись разминирования и очистки территории в ДНР военными инженерами Восточного военного округа (ВВО) для прокладки водовода.