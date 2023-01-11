Вашингтон, 11 января, 2023, 11:35 — ИА Регнум. Оказывающая инжиниринговые и консалтинговые услуги компания Tetra Tech, которая является одним из крупных подрядчиков Пентагона, Госдепартамента США и других американских правительственных структур, изучит состояние транспортной сети в Армении. На реализацию этой работы Агентство США по международному развитию (USAID) (организация, признанная в России нежелательной) выделит $3 млн.

Мартирос Сарьян. Армения.1959

Читайте также: США выделят Армении $120 млн на «демократию» и «экономическую безопасность»

В тендерной документации, на которую ссылается RT, уточняется, что подрядчик «проведёт экономический анализ» доступных транзитных маршрутов, рассчитает их текущую пропускную способность и предложит меры по модернизации. Изыскания в этой области будут проводиться по договорённости с Ереваном, итоги должны быть представлены в Вашингтоне в течение шести месяцев.

Также отмечается, что этот проект разработан в соответствии со «стратегическими целями правительства США по улучшению региональных экономических связей».

Ранее по теме: США хотят выделить до $25 млн на укрепление экономики Армении

Председатель Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович уверен, что нынешняя стратегия США «целиком строится на планах создания нового фронта против России и с прицелом на то, чтобы вытолкнуть Россию с Южного Кавказа».

«Используется очень широкий набор рычагов влияния, в том числе расширение присутствия американцев в транспортной сфере региона», — пояснил эксперт в беседе с изданием.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле правительство Армении одобрило подписание соглашения с Агентством США по международному развитию (USAID) (организация, признанная в России нежелательной) о получении армянской стороной гранта в размере $120 млн на «продвижение демократии и на улучшение экономической безопасности».