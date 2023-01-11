Киев, 11 января, 2023, 11:27 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины не смогут перейти к наступательным действиям без западной военной помощи в виде поставки основных боевых танков. Об этом 11 января сообщает британская газета Independent.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Одним из элементов, которого украинцам не хватает с точки зрения возможностей, является наличие достаточного количества основных боевых танков и бронетранспортеров для поддержки маневренных наступательных операций», — заявил один из западных чиновников журналистам газеты.

Напомним, 10 января советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что в Германии приняли решение о передаче Киеву основных боевых танков Leopard 2.

Ранее сообщалось, что Украина также рассчитывает на получение от Великобритании военной помощи в виде танков Challenger 2 на общую сумму порядка 4 миллионов фунтов.