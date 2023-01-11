СК возбудил уголовное дело после потасовки в школе Красноярска
Красноярск, 11 января, 2023, 11:26 — ИА Регнум. Следственный комитет Российской Федерации завёл уголовное дело в отношении учительницы пятого класса в одной из школ Красноярска, сообщили 11 января в ведомстве.
sledcom.ru
Сотрудник СК РФ
Согласно полученной информации, женщину обвиняют по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, связанном с жестоким обращением.
Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске в одной из школ произошла потасовка между учительницей и ученицей пятого класса. Причиной конфликта стало курение девочкой электронной сигареты в классе.
Читайте также: В Красноярске между учителем и ученицей 5-го класса произошла потасовка