Красноярск, 11 января, 2023, 11:26 — ИА Регнум. Следственный комитет Российской Федерации завёл уголовное дело в отношении учительницы пятого класса в одной из школ Красноярска, сообщили 11 января в ведомстве.

sledcom.ru Сотрудник СК РФ

Согласно полученной информации, женщину обвиняют по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, связанном с жестоким обращением.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске в одной из школ произошла потасовка между учительницей и ученицей пятого класса. Причиной конфликта стало курение девочкой электронной сигареты в классе.

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