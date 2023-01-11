МИД Казахстана заявил о непричастности к антироссийской акции в Буче
МИД Казахстана заявил, что непричастен к акции с «юртой несокрушимости» в Буче
Астана, 11 января, 2023, 11:26 — ИА Регнум. Власти Казахстана не имеют никакого отношения к установке в городе Буче под Киевом «юрты несокрушимости». Об этом 11 января заявил журналистам представитель МИД республики Айбек Смадияров.
«Посольство не участвовало, это инициатива только частных казахстанских компаний», — сказал казахский дипломат.
При этом Смадияров указал, что власти Казахстана в этом случае не могут «ни запрещать, ни комментировать» эту проходящую в Буче антироссийскую акцию.
Также он уточнил, что на территории республики проживает порядка 300 тыс. украинских граждан и примерно столько же казахских граждан — на территории Украины.
«Они между собой общаются, есть межнациональные браки, есть друзья, родственники», — пояснил представитель МИД Казахстана.
Отметим, 9 января городской совета Бучи сообщил, что в городе якобы «благодаря поддержке посольства Республики Казахстан» была установлена «юрта несокрушимости».