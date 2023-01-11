Астана, 11 января, 2023, 11:26 — ИА Регнум. Власти Казахстана не имеют никакого отношения к установке в городе Буче под Киевом «юрты несокрушимости». Об этом 11 января заявил журналистам представитель МИД республики Айбек Смадияров.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Казахстан

«Посольство не участвовало, это инициатива только частных казахстанских компаний», — сказал казахский дипломат.

При этом Смадияров указал, что власти Казахстана в этом случае не могут «ни запрещать, ни комментировать» эту проходящую в Буче антироссийскую акцию.

Также он уточнил, что на территории республики проживает порядка 300 тыс. украинских граждан и примерно столько же казахских граждан — на территории Украины.

«Они между собой общаются, есть межнациональные браки, есть друзья, родственники», — пояснил представитель МИД Казахстана.

Отметим, 9 января городской совета Бучи сообщил, что в городе якобы «благодаря поддержке посольства Республики Казахстан» была установлена «юрта несокрушимости».