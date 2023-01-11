Киев, 11 января, 2023, 11:24 — ИА Регнум. Силовики СБУ начали проводить контрразведывательные мероприятия в правительственном Печерском районе Киева. Об этом 11 января сообщили в ведомстве.

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Как уточнили в СБУ, мероприятия в квартале и на прилегающих территориях проводятся «для проверки и усиления контрдиверсионной защиты важных государственных объектов, повышения безопасности лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана».

«Служба безопасности Украины проводит контрразведывательные мероприятия (мероприятия в области безопасности) на территории Печерского района столицы, в частности, в рамках правительственного квартала и на прилежащих территориях», ― уточнили в ведомстве.

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Также сообщается, что силовики проводят осмотр территории и отдельных помещений, осуществляют проверку граждан на территории правительственного квартала. Во время проведения данных мероприятий возможны ограничения прохода и проезда по улицам столицы, проверка документов граждан, осмотр автомобилей, предупредили в СБУ.

Всё это проходит при содействии управления госохраны Украины. Также сообщается, что при этом ужесточатся режимные мероприятия в Печерском районе столицы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее СБУ заявляла о массовых проверках в Харькове с целью «поиска диверсантов». Проверки должны были пройти 9 и 10 января. Силовики намеревались досматривать жителей и автомобили.