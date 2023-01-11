Донецк, 11 января, 2023, 11:20 — ИА Регнум. Вооруженные силы Российской Федерации 11 января в ходе специальной военной операции освободили населенный пункт Подгородное. Об этом сообщается в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР.

Населенный пункт Подгородное. ДНР. Россия

Отмечается, что Подгородное располагается к юго-западу от Соледара, территории которого были взяты под контроль группой ЧВК «Вагнер» к утру 11 января.

Также утром 11 января в эфире «Соловьёв Live» временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назвал освобождение Соледара переломным моментом специальной военной операции.

Ранее Пушилин заявил о взятии под контроль Вооруженными силами Российской Федерации большей части Марьинки.