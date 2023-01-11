Санкт-Петербург, 11 января, 2023, 11:22 — ИА Регнум. В памятных мероприятиях в Петербурге по случаю 80-летия прорыва блокады Ленинграда и 79-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады смогут принять участие ветераны из новых регионов России. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщила 11 января председатель комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Елена Фидрикова.

Дарья Драй ИА REGNUM Памятный знак «Дни блокады»

Она отметила, что Петербург, прежде всего, взаимодействует со своим городом-побратимом Мариуполем (Донецкая Народная Республика) — не только в деле восстановления пострадавшего от боевых действий города, но и по линии гуманитарных программ. Блокадники из Мариуполя и других местностей ДНР уже приезжали в Петербург в сентябре 2022 года, когда проходили памятно-траурные мероприятия в связи с очередной годовщиной начала блокады Ленинграда.

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«И сейчас мы актуализировали эту историю, мы постоянно в контакте с ними, они постоянные участники наших мероприятий», — сказала Фидрикова. Она также добавила, что в памятных мероприятиях в Петербурге в январе примет участие делегация из Белоруссии.

В свою очередь вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский подчеркнул, что ветераны с новых территорий, включенных в состав Российской Федерации в 2022 году, постоянно приезжают в Северную столицу и уже стали частью блокадного сообщества ленинградцев.

«Мы активно общаемся, поддерживаем друг друга, очень дружим с ними, а они с нами. Эта системная работа продолжается», — сказал чиновник Смольного, добавив, что в этот процесс вовлечены не только ветераны, но и представители молодежи Петербурга, Донбасса и других новых территорий, что очень важно для сохранения исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны.