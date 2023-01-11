Степанакерт, 11 января, 2023, 11:13 — ИА Регнум. Президент Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Араик Арутюнян назначил министром иностранных дел НКР Сергея Казаряна, отправив в отставку Давида Бабаяна, занимавшего пост и. о. главы МИД. Об этом 11 января сообщает пресс-служба президента НКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«Давид Бабаян освобожден от должности исполняющего обязанности министра иностранных дел Республики Арцах (самоназвание НКР — Прим. ред.). Министром иностранных дел Республики Арцах назначен Сергей Газарян», — говорится в сообщении.

Также указывается, что Газарян был освобождён от должности посла НКР в Республике Армения.

Кроме того, добавляется, что министром социального развития и миграции НКР был назначен Армен Мангасарян.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что введение миротворческого контингента Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Нагорный Карабах только ухудшит ситуацию в регионе из-за вопроса о нейтральности стран — участниц ОДКБ.