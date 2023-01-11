Британия и Япония подпишут крупное соглашение в сфере обороны
Оборонное соглашение Британии с Японией позволит размещать войска на территории двух стран
Лондон, 11 января, 2023, 11:11 — ИА Регнум. Соединенное Королевство и Япония планируют подписать крупнейшее соглашение о взаимодействии в оборонной сфере, сообщает 11 января канцелярия премьер-министра Великобритании.
Соглашение позволит размещать войска на территории друг друга, проводить масштабные военные учения, а также другие мероприятия по размещению войск. Подписание документа, которое намечено на 11 января, как сообщается, укрепит роль Великобритании в поддержании безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.
«Годы переговоров завершатся подписанием», — говорится в заявлении британского правительства.
Подписание соглашения между премьер-министром Британии Риши Сунаком и главой правительства Японии Фумио Кисидой состоится в Лондоне. Документ затем представят для одобрения парламентам обеих стран.
Ожидается, что главы Британии и Японии также обсудят при встрече вопросы торговли и экономической безопасности. Стороны намерены поговорить и о ситуации вокруг Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Япония и США в ходе переговоров на уровне министров договорились об укреплении двустороннего сотрудничества в разработке ядерных реакторов нового поколения.
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