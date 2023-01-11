Красноярск, 11 января, 2023, 11:08 — ИА Регнум. Потасовка произошла 11 января между учительницей и ученицей пятого класса в одной из школ Красноярска, передаёт RT.

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Причиной конфликта стало курение девочки в классе. Учитель не позволила школьнице курить электронную сигарету, и та облила педагога водой.

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В результате завязалась потасовка, учащуюся вывели в коридор. По факту этого инцидента прокуратура начала проверку.