В Красноярске между учителем и ученицей 5-го класса произошла потасовка
Красноярск, 11 января, 2023, 11:08 — ИА Регнум. Потасовка произошла 11 января между учительницей и ученицей пятого класса в одной из школ Красноярска, передаёт RT.
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Причиной конфликта стало курение девочки в классе. Учитель не позволила школьнице курить электронную сигарету, и та облила педагога водой.
В результате завязалась потасовка, учащуюся вывели в коридор. По факту этого инцидента прокуратура начала проверку.