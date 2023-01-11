Соледар, ДНР, 11 января, 2023, 11:07 — ИА Регнум. После взятия под контроль Соледара в деле освобождения территории ДНР от ВСУ наступил переломный момент. Такое заявление 11 января 2023 года сделал врио главы республики Денис Пушилин. Он также рассказал, что Марьинка практически под контролем РФ, это открывает путь к полному освобождению республики.

ИА REGNUM ДНР. Инфографика

«Это на самом деле переломный момент, сейчас идет подготовка того момента, которого мы очень ждали — освобождения Донецкой Народной Республики», — подчеркнул Пушилин. По его мнению, тем самым созданы условия для освобождения Артёмовска и Северска и наступления на Славянск и Краматорск.

«Успехов больше на правом фланге, у ЧВК (Бахмут и Соледар). И слева в Марьинке. В этих пунктах каждый день мы отрываем от украинских позиций кусок. Я не знаю, известно ли обо всём этом сторонникам Зеленского на Украине?» — отмечает в своем телеграм-канале репортер ВГТРК Александр Сладков.

Переломный момент в СВО наступил с усилением российской армии, пишет Newsweek. Издание признает, что российская армия оснащена самым современным оружием и, вопреки многим сообщениям западной пропаганды, далеко не деморализована.

Напомним, на соледарско-бахмутском направлении идут тяжелые бои. Боевики ВСУ регулярно сливают в сеть кадры с обстановкой, которая для них складывается не лучшим образом, — на очередном видео из Артёмовска они пытаются спастись, находясь под плотным огнем русских войск.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января 2023 года ЧВК «Вагнер» известила о взятии под контроль территории Соледара: вокруг украинской группировки замкнули кольцо, идет зачистка.

Российские войска совершили долгожданный выход на плацдарм краматорского и славянского направлений. По данным RT, практически 90% пленных на этом участке — мобилизованные украинцы из других областей. По их словам, командиры рот и батальонов покинули этот район ещё 7 января и отошли в соседнюю Миньковку в 20 км к западу от Соледара.

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