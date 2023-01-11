Вилючинск, Камчатский край, 11 января, 2023, 11:00 — ИА Регнум. Ученик первого класса одной из школ города Вилючинска (Камчатский край) ранил учительницу осколком стекла. Педагог пыталась успокоить ученика, который угрожал ранить своих одноклассников.

Иван Шилов ИА REGNUM Хулиган

Инцидент произошёл накануне, 10 января, сообщает ИА «Кам 24». Мальчик, у которого возник конфликт с одноклассниками, разбил фоторамку и угрожал другим детям. Информация сначала появилась в соцсетях.

Учительницу школьник ранил стеклом, уточняют РИА Новости. Местной прокуратурой проводится проверка этой информации.