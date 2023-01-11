Донецк, 11 января, 2023, 10:59 — ИА Регнум. Число пострадавших в результате обстрела Донецкой Народной Республики со стороны Вооруженных сил Украины достигло 12 человек. Об этом 11 января сообщается в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

«По оперативным линиям СЦКК ДНР за 10 января поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики. <…> Таким образом, общее количество жертв среди гражданских лиц от атак ВФУ за 10 января 2023 года составляет 13 человек», — говорится в сообщении СЦКК, опубликованном в Telegram-канале.

Отмечается, что среди 13 жертв артобстрелов (12 ранены, один погиб) есть один ребенок.

Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК сообщали об обстреле населенного пункта Чернухино из реактивных систем залпового огня M142 HIMARS.