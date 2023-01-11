Москва, 11 января, 2023, 10:53 — ИА Регнум. В московском метро после сбоя, произошедшего в час пик сразу на двух линиях ― Серпуховско-Тимирязевской и Калужско-Рижской, восстановлено движение. Об этом 11 декабря сообщили в городском департаменте транспорта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

«Движение на Серпуховско-Тимирязевской и Калужско-Рижской линиях осуществляется в соответствии с графиком», ― говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Ранее по теме: На красной ветке метро Москвы из-за человека на путях остановлено движение

В департаменте пояснили, что интервалы движения поездов на центральном и южном участках Серпуховско-Тимирязевской, а также на южном участке Калужско-Рижской линии были кратковременно увеличены «для проверки инфраструктуры из-за повышенного напряжения, поступающего с территории города на тяговые подстанции».

Читайте также: На красной ветке метро Москвы восстановили движение поездов

«После проведения работ поезда продолжили курсировать в штатном режиме», ― указали в департаменте.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3769463" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Напомним, по сообщению очевидцев, сбой на оранжевой ветке возник около 08:15 мск 11 января. В частности, на станции «Академическая» более получаса поезда не ходили ни в центр, ни из центра.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря движение электропоездов на центральном участке Сокольнической линии Московского метрополитена было приостановлено после инцидента с человеком на путях.