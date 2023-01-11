Самара, 11 января, 2023, 10:51 — ИА Регнум. В многоквартирном доме в центре Самары по адресу Некрасовская, 25а, в 10:10 по местному времени (09:10 мск) произошел крупный пожар. Об этом 11 января сообщили в ГУ МЧС по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

«Горит лестничная клетка с первого по третий этаж. Для тушения пожара привлечено 43 человека и 12 пожарных расчетов», — говорится в сообщении Главного управления МЧС.

Отмечается, что было принято решение срочно эвакуировать всех жителей дома.

Ранее сообщалось, что при пожаре в Новой Москве, по предварительным данным МЧС, сгорели шесть машин.