Донецк, 11 января, 2023, 10:40 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины за последние сутки потеряли более 120 человек личного состава в Донецкой Народной Республике. Об этом 11 января сообщается в Telegram-канале Народной милиции ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: два танка T-72M1, две 122-мм САУ 2С1 «Гвоздика» и 12 единиц бронированной техники», — говорится в распространенном сообщении.

Также отмечается, что потери ВСУ в живой силе составили более 120 человек.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о взятии под контроль большей части города Марьинки.