Одесса, Украина, 11 января, 2023, 10:40 — ИА Регнум. На Украине проводили в последний путь заслуженного артиста страны Михаила Дроботова, запомнившегося зрителю по эпизодической роли в сериале «Ликвидация». Об этом сообщили в пресс-службе Одесского областного академического драмтеатра.

v Одесский областной академический драматический театр

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Прощание с советским и украинским актёр театра и кино состоялось 9 января.

«С грустью сообщаем, что коллектив Одесского областного академического драматического театра понёс непоправимую потерю ― на 65-м году внезапно ушёл из жизни заслуженный артист Украины Михаил Дроботов», ― говорится в сообщении на сайте театра.

Также отмечено, что множество разнообразных ярких ролей, которые сыграл известный артист и педагог, «навсегда останутся в памяти и сердцах зрителей и коллег».

Напомним, Михаил Дроботов родился в августе 1958 года. После 1980-х работал в Одесском русском драматическом театре имени Иванова. Актёр принимал участие не менее чем в семи проектах.

Снимался в сериале «Ликвидация», у него были роли и в таких кинопроектах, как «Сонька Золотая Ручка», «Шулер», «Следствие любви» и другие.

Как сообщало ИА REGNUM, актёр и режиссер Одесского театра на Чайной Михаил Дроботов скончался 6 января 2023 года. Ему было 64 года. Причина смерти не сообщается.