Донецк, 11 января, 2023, 10:39 — ИА Регнум. На сегодняшний день наступил переломный момент в освобождении всей территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 11 января заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьёв Live».

ИА REGNUM ДНР. Инфографика

По его словам, в данный момент войска РФ совершили долгожданный выход на плацдарм славянского и краматорского направлений.

«И это на самом деле переломный момент … идет подготовка того момента, которого мы очень ждали, — освобождение ДНР», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пушилин заявил, что город Марьинка в регионе практически полностью находится под контролем Вооружённых сил РФ.