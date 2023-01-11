Луганск, 11 января, 2023, 10:38 — ИА Регнум. Украинской стороне не создать полномасштабной системы ПВО: ситуация в ВСУ, в том числе разнородность военной техники, не позволят сделать это быстро, заявил 11 января полковник полиции ЛНР Виталий Киселёв в эфире Первого канала.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

Он высказал мнение, согласно которому система ПВО — это большой комплекс, который киевские власти на текущий момент в полномасштабном варианте создать не могут.

На вооружении ВСУ находятся как С-300, так и «разные комплексы из Норвегии, Франции, Германии», отмечает эксперт. Кроме того, для интеграции в систему ПВО нужно провести и подготовку личного состава, сказал Киселёв, добавив:

«Это [дело] не одного дня, не одного месяца, и причём подготовить личный состав ещё год уйдёт примерно».

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