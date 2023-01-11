Подольск, Московская область, 11 января, 2023, 10:32 — ИА Регнум. Перед участниками спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине, проходящими лечение и реабилитацию в госпитале Подольска (Московская область), выступил популярный певец Shaman. Об этом 11 января сообщили в Минобороны РФ.

Okras SHAMAN

«Российский певец, композитор и автор песен Shaman присоединился к акции «Лучшим воинам Мира», выступил перед участниками спецоперации, проходящими лечение и реабилитацию в 1586-м военном клиническом госпитале Подольска», — отмечается в сообщении.

Также указывается, что в ходе своего выступления, которое проходило в клубе госпиталя, певец исполнил такие свои песни, как «Встанем», «До неба, до Солнца», «Я русский», «Ты моя» и другие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее временно и. о. главы ДНР Денис Пушилин заявил, что город Марьинка в регионе практически полностью находится под контролем Вооружённых сил Российской Федерации.