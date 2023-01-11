Москва, 11 января, 2023, 10:32 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала доклад внешнеполитического ведомства Латвии, где «разгром РФ» заявлен как один из интересов политики страны.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Это вопрос, на мой взгляд, какой-то болезненной глупости, неумения просчитать… ситуацию», — отметила Захарова в эфире радио Sputnik 11 января.

Также она добавила, что не видит положительных последствий для Латвии в случае стратегического поражения РФ.

«<…> Это история про нечеловеческую глупость и неумение сложить не то что один + один, а один + ноль», — добавила Захарова.

Ранее она заявляла, что ожидает от официальных лиц Астаны комментариев с опровержением информации об участии в акциях на Украине дипломатов из Казахстана.