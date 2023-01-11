Лос-Анджелес, США, 11 января, 2023, 10:49 — ИА Регнум. Владимир Зеленский, заявивший в своём видеообращении к участникам церемонии вручения премии ассоциации иностранной прессы Голливуда «Золотой глобус», что третьей мировой войны не будет, подвергся жёсткой критике со стороны читателей американского издания Breitbart. За выступление с «особым посланием мира» глава киевского режима удостоился далеко не самых лестных отзывов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Первая мировая война забрала миллионы жизней. Вторая мировая война забрала десятки миллионов. Третьей мировой войны не будет», — сказал киевский предводитель.

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В комментариях американцы отметили, что Зеленский — «типичный жулик» и величайший в истории гений попрошайничества. «Особое послание мира: «Дайте денег, военного снаряжения, денег, еды и лекарств, и денег, и денег побольше!» — иронизирует один из пользователей. Другой комментатор саркастически предположил, что после своего выступления Зеленский пустит шляпу по кругу с просьбой кидать в неё только крупные купюры.

«Мужик, который наотрез отмёл все мирные переговоры, выступит с посланием мира? Ну уж нет, я на эту клюкву не покупаюсь!» — отметила еще одна читательница.

«Зеленский — «королева пособий» Америки». Так в конце 2022 года украинского президента-попрошайку назвала в эфире Fox News телеведущая Кэндис Оуэнс. «Во сколько нам сейчас обходится Украина? Пятьдесят миллиардов долларов. Но для королевы пособий этого недостаточно!» — сказала Оуэнс. Она также отреагировала на выпады Зеленского в адрес России и подчеркнула, что он — «грязный актёр, попытавшийся развязать третью мировую войну». Лидер киевского режима ранее обвинил Москву в нападении на Польшу.

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Напомним, церемония вручения премии «Золотой глобус» проходила в Лос-Анджелесе, трансляцию вёл телеканал NBC. Лучшим фильмом признана лента «Фабельманы». Её режиссёр Стивен Спилберг получил награду как лучший режиссёр года.

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