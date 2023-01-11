Гений попрошайничества: Зеленский отверг войну на «Золотом глобусе»
Зеленский пообещал, что третьей мировой войны не будет
Лос-Анджелес, США, 11 января, 2023, 10:49 — ИА Регнум. Владимир Зеленский, заявивший в своём видеообращении к участникам церемонии вручения премии ассоциации иностранной прессы Голливуда «Золотой глобус», что третьей мировой войны не будет, подвергся жёсткой критике со стороны читателей американского издания Breitbart. За выступление с «особым посланием мира» глава киевского режима удостоился далеко не самых лестных отзывов.
«Первая мировая война забрала миллионы жизней. Вторая мировая война забрала десятки миллионов. Третьей мировой войны не будет», — сказал киевский предводитель.
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В комментариях американцы отметили, что Зеленский — «типичный жулик» и величайший в истории гений попрошайничества. «Особое послание мира: «Дайте денег, военного снаряжения, денег, еды и лекарств, и денег, и денег побольше!» — иронизирует один из пользователей. Другой комментатор саркастически предположил, что после своего выступления Зеленский пустит шляпу по кругу с просьбой кидать в неё только крупные купюры.
«Мужик, который наотрез отмёл все мирные переговоры, выступит с посланием мира? Ну уж нет, я на эту клюкву не покупаюсь!» — отметила еще одна читательница.
«Зеленский — «королева пособий» Америки». Так в конце 2022 года украинского президента-попрошайку назвала в эфире Fox News телеведущая Кэндис Оуэнс. «Во сколько нам сейчас обходится Украина? Пятьдесят миллиардов долларов. Но для королевы пособий этого недостаточно!» — сказала Оуэнс. Она также отреагировала на выпады Зеленского в адрес России и подчеркнула, что он — «грязный актёр, попытавшийся развязать третью мировую войну». Лидер киевского режима ранее обвинил Москву в нападении на Польшу.
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Напомним, церемония вручения премии «Золотой глобус» проходила в Лос-Анджелесе, трансляцию вёл телеканал NBC. Лучшим фильмом признана лента «Фабельманы». Её режиссёр Стивен Спилберг получил награду как лучший режиссёр года.
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