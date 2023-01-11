Анкара, 11 января, 2023, 10:25 — ИА Регнум. Турция готова стать посредником для открытия гуманитарного коридора между Россией и Украиной. Об этом телеканалу A Haber сообщил турецкий омбудсмен Шереф Малкоч.

Джованни Доменико Тьеполо. Процессия перевозящая троянского коня в Трою. 1773 г.

По его словам, Турция намерена после «зернового коридора» открыть «коридор воссоединения».

Шераф Малкоч надеется, что запланированные обсуждения омбудсменов Турции, России и Украины в Анкаре помогут найти пути решения для воссоединения пострадавших лиц. Омбудсмен также призывает все человечество приложить усилия для скорейшего прекращения огня.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января состоялась встреча между уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой и украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. Стороны обсудили вопросы оказания гуманитарной помощи гражданам.