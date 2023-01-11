Берлин, 11 января, 2023, 10:23 — ИА Регнум. Необъявленный визит министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в Харьков не более чем самопиар и показуха. Такое мнение высказали читатели немецкой газеты Die Welt.

Xander Heinl / picture alliance / photothek Анналена Бербок

Они подвергли резкой критике действия главы внешнеполитического ведомства, недоумевая, что Бербок «там нужно» и зачем нужна была эта поездка, которая «будет стоить налогоплательщику только денег», ведь, по мнению читателей, пользы от германского министра на Украине всё равно нет: «Она не умеет стрелять и не может управлять военной техникой».

Читайте также: Бербок прибыла с необъявленным визитом в Харьков по приглашению Кулебы

«Почему она не привезла с собой танк? Лучше всего было бы, если бы она проехала по Харькову на «Леопарде 2», ― считает Fritzchen F.

«Ничего, кроме символизма, ― указал Günter G. ― Вместо того чтобы раздавать игрушки в детских садах, ей следует позаботиться о дипломатических решениях для посредничества между конфликтующими сторонами. В этом я вижу работу главы дипломатии. Ничего, кроме самопрезентации и показухи».

С тем, что визит главы МИД Германии направлен «в большей степени на поддержание собственного имиджа», согласен и Ulrich H.

Ранее по теме: Глава МИД Германии пообещала Киеву новые поставки оружия

«Да, в любом случае похоже, что Украина важнее немецкого населения», ― отметил другой читатель.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января глава МИД Германии Анналена Бербок прибыла с необъявленным визитом в Харьков. Посетить Украину её пригласил министр иностранных дел киевского режима Дмитрий Кулеба.

В ходе визита глава германского внешнеполитического ведомства «ознакомилась с ситуацией», а также заверила граждан страны в «солидарности и поддержке» со стороны Берлина. Она также пообещала, что Германия продолжит поставлять киевскому режиму вооружение. Помимо этого, планируются дальнейшие поставки генераторов, трансформаторов, топлива и тёплых вещей.