Москва, 11 января, 2023, 10:23 — ИА Регнум. Из-за высокого спроса и проблем логистического характера возможны временные задержки доставки лекарств в аптеки. Об этом 11 января сообщила пресс-служба Росздравнадзора в своём телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лекарства

«В связи с повышенным спросом на отдельные лекарственные средства в настоящее время могут происходить временные задержки в доставке необходимого количества препаратов в аптеки, связанные с логистическими проблемами поставщиков и производителей», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в данный момент дистрибьюторы предпринимают меры для изменения логистических путей, чтобы оперативно поставлять лекарственные препараты в аптеки.

Как передавало ИА REGNUM, 9 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство России продлило и расширило программу государственных гарантий бесплатной медицинской помощи до 2025 года.