Лима, 11 января, 2023, 10:16 — ИА Регнум. Среди пострадавших в результате массовых протестов в Перу нет граждан России. Об этом 11 января рассказали в посольстве РФ в республике.

Иван Шилов ИА REGNUM Протесты в Перу

«Всего в ходе протестов с середины декабря прошлого года погибли 45 человек, россиян среди пострадавших нет», — приводит слова представителя российского диппредставительства ТАСС.

Также в посольстве РФ отметили, что рекомендация соотечественникам пока не посещать Перу без острой необходимости ещё продолжает быть актуальной из-за того, что в стране сохраняется ранее введённый режим чрезвычайного положения и угроза внезапного ухудшения обстановки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Колумбии Густаво Петро призвал Межамериканскую комиссию по правам человека принять срочные меры для урегулирования ситуации в Перу, где во время массовых протестов погибли свыше 40 человек

Отметим, массовые протесты начались в Перу 7 декабря 2022 года после того, как президент страны Педро Кастильо был отстранён от власти.