Донецк, 11 января, 2023, 10:16 — ИА Регнум. Освобождение города Соледара (Бахмутский район, ДНР) от ВСУ — это важный момент в ходе спецоперации, заявил 11 января врио главы республики Денис Пушилин в эфире «Соловьёв Live».

Иван Шилов ИА REGNUM Соледар

Он пояснил, что освобождение Соледара сильно приближает освобождение от ВСУ Артёмовска и Северска. К тому же «это долгожданный выход на плацдарм славянского и краматорского направлений».

Денис Пушилин «Это на самом деле подготовка переломного момента к освобождению всей Донецкой Народной Республики».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Соледар был освобождён от ВСУ в ночь на 11 января. По словам Евгения Пригожина, в городе образовался «котёл», ЧВК «Вагнер» продолжает городские бои.

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