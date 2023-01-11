Москва, 11 января, 2023, 10:08 — ИА Регнум. Руководитель «Национальной лотереи» Михаил Волков 11 января назначен на пост генерального директора оператора российской почтовой связи «Почта России». Об этом сообщает пресс-служба государственной компании.

Дарья Драй ИА REGNUM Почта России

«Михаил Волков назначен на пост генерального директора «Почты России». Соответствующее решение принял совет директоров компании», — говорится в сообщении.

Последние три года пост генерального директора «Почты России» занимал Максим Акимов, бывший заместитель председателя Правительства Российской Федерации (2018-2020).

Ранее сообщалось, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации принимает меры по возвращению в страну уехавших IT-специалистов.