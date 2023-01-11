Захарова заявила, что представители России будут постоянно упоминать тему задержания Касема

Москва, , 10:06 — REGNUM Представители России будут постоянно упоминать в международных организациях тему задержания в Латвии журналиста Sputnik Марата Касема. Об этом 11 января заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Акция в поддержку шеф-редактора Sputnik Литва Касема в Москве © Сергей Фадеичев/ТАСС

«Эта тема [задержания Касема] будет звучать постоянно из уст российских представителей в международных организациях, причем во всех специализированных институтах», — сказала она в эфире радио Sputnik.

Также российский дипломат подчеркнула, что этот вопрос будет упоминаться представителями РФ везде, где актуальна тема прав человека, свободы слова и защиты деятельности представителей СМИ.

При этом Захарова указала, что российская сторона сделает всё, чтобы эта тема оставалась в повестках международных организаций.

Отметим, журналист Марат Касем 5 января был задержан в Риге латвийской Службой госбезопасности, и после этого его сразу же отправили под арест.