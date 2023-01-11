Санкт-Петербург, 11 января, 2023, 10:01 — ИА Регнум. В 2022 году Петербург на полтора процента перевыполнил план по вводу жилья, установленный городу Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства. За минувший год в регионе введено в эксплуатацию 3 млн 466 тыс. кв. метров новостроек, или 1414 домов на 70 206 квартир.

Дарья Драй ИА REGNUM Новостройка в Петербурге

Как сообщили 11 января в Смольном, лидерами жилищного домостроения в 2022 году стали Приморский (60 домов), Выборгский (35 домов) и Московский (15 домов) районы Санкт-Петербурга. На эти три района пришлось более половины введённого в прошлом году нового жилья.

Помимо жилья, в прошлом году в Петербурге было введено в эксплуатацию 263 объекта общегражданского назначения общей площадью 2,105 млн кв. метров, в том числе 32 образовательных учреждения и 10 учреждений здравоохранения, физической культуры и спорта. В настоящее время все разрешения на строительство жилья выдаются с условием обязательного ввода социальных объектов.

Как сообщалось ранее, в Петербурге в 2022 году поставлен рекорд по вводу элитного жилья.