Вашингтон, 11 января, 2023, 09:56 — ИА Регнум. Уверенным ростом закончились 10 января торги фондовых индексов США. Это следует из данных торговых площадок.

Иван Шилов ИА REGNUM Нью-Йоркская фондовая биржа

При этом индекс Nasdaq Composite растёт третью сессию подряд на фоне сообщений о снижении инфляции в США.

Также акции Apple Inc. выросли на момент закрытия торгов на 0,5%, Amazon.com Inc. — на 2,9%, Alphabet Inc. — на 0,5% и Netflix Inc. — на 3,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 января стоимость золота в ходе торгов на бирже Comex составила более 1850 долларов за тройскую унцию впервые с июня 2022 года.